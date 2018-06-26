Около 1,5 тыс. военных отработали в Забайкалье борьбу с условными террористами

ЧИТА, 26 июня. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. военнослужащих мотострелкового и ракетного соединений Восточного военного округа в ходе учений в Забайкальском крае отработали действия по борьбе с террористами, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе округа.

"Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО [Восточного военного округа] уничтожили полевой лагерь условного противника, а ракетное соединение отбило атаку "террористов" на колонну специальной техники. В учениях были задействованы около 1,5 тыс. военнослужащих и 300 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Мотострелки поразили мишени, имитирующие живую силу условного противника. Огневую поддержку им оказали экипажи танков Т-72Б, которые уничтожили обозначающие технику и укрытия условного противника, в том числе хорошо укрепленный командный пункт.

"Военнослужащие отработали задачи по организации взаимодействия между подразделениями, ведению наступления мобильными группами, проведению визуальной разведки с использованием современных станций и комплексов", - добавили представители округа.

Ракетчики отработали тактические приемы при ведении стрельбы на различных направлениях и дистанциях, не допустив подхода условных террористов к ракетным комплексам. При ведении учебного боя военнослужащие поразили мишени, имитирующие как одиночные, так и групповые цели, обозначающие живую силу и легко бронированную технику "нападавших", в том числе в движении.