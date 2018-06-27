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Оружие системы Mauser выставят в музее артиллерии в Петербурге

Армия и ОПК
27 июня, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки "Ваше слово, товарищ Маузер"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Выставка оружия, посвященная 180-летию со дня рождения немецкого конструктора Пауля Маузера, откроется в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В среду, 27 июня, в 12:00 мск в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки "Ваше слово, товарищ Маузер". Посетители смогут познакомиться с широким спектром штатных образцов стрелкового оружия системы Mauser, принимавшихся на вооружение в германской армии", - сказали в военном ведомстве.

Также продемонстрируют винтовки и карабины разных образцов, револьвер системы Mauser "Зиг-Заг", самозарядные пистолеты, а также автоматический пистолет Mauser HSc. "Помимо этого здесь можно будет увидеть образцы стрелкового оружия, сделанные компанией Mauser на экспорт и принятые на вооружение в более чем 11 странах мира, в том числе модификации винтовок 1893 года, сделанные для Турции и Испании, модели 1896 года, созданные для Швеции и принятые ею на вооружение", - рассказали в Минобороны.

Выставка будет открыта до конца августа, добавили в оборонном ведомстве.

Маузер - один из самых известных в мире конструктор оружия и промышленник. Вместе со своим братом Вильгельмом он основал компанию Mauser по производству стрелкового оружия одноименной марки в 1872 году. Одна из самых известных моделей оружия братьев Маузер - самозарядный пистолет Mauser C96, широко применявшийся в Первую и Вторую мировые войны. За два года до смерти за вклад в развитие немецкого оружия промышленник получил титул барона.

После войны заводы компании Mauser оказались разрушенными бомбардировками, но в 1950-х началось ее возрождение. С 1960-х годов и вплоть до наших дней компания Mauser является лидером по производству охотничьего, спортивного, гражданского и снайперского оружия.

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