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Два российских вертолета Ка-52 возвращены из Сирии в Россию

Армия и ОПК
27 июня, 6:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ранее в РФ вернули 13 летательных аппаратов

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Два вертолета Ка-52 доставлены с территории Сирии после выполнения задач обратно в Россию. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром на территории России доставлены еще два вертолета Ка-52. Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, во вторник на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки самолетами военно-транспортной авиации и загружены в Ан-124 "Руслан". В оборонном ведомстве уточнили, что пилоты вертолетов и боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории России.

Ранее в РФ были возвращены 13 летательных аппаратов. Также из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.

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