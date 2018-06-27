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На базе технополиса "Эра" создадут центр высокоскоростной обработки информации

Армия и ОПК
27 июня, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу также заявил о необходимости завершить строительно-монтажные работы в госпиталях Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Алушты в целях совершенствования охраны здоровья

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ разработало новые программы, реализация которых позволит улучшить целевые показатели национальных проектов, заявил в среду на внеплановом заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Так, в области науки планируется продолжить создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок. На базе военного инновационного технополиса "Эра" будет образован центр высокоскоростной обработки информации", - сообщил он.

"В целях совершенствования охраны здоровья необходимо завершить строительно-монтажные работы в госпиталях Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Алушты, а также проектирование типовых госпиталей в Казани, Пензе, Владикавказе и Рязани", - поставил задачу министр.

"По направлению "Жилье и городская среда" основными задачами являются строительство специализированного жилищного фонда и приобретение жилых помещений для военнослужащих", - отметил он. "Предстоит завершить экологическую очистку арктических и других территорий, на которых размещены объекты Минобороны", - сказал Шойгу.

"Кроме того, прорабатываем вопросы нашего участия в модернизации и расширении магистральной инфраструктуры РФ, в том числе по увеличению мощностей морских портов, развитию Северного морского пути, реконструкции аэродромов двойного базирования и другим направлениям деятельности", - отметил он.

"Сегодня мы рассмотрим предложения по включению актуальных мероприятий в проект Плана деятельности Минобороны на 2019-2025 годы, а также в национальные проекты и программы для их реализации на федеральном уровне", - сообщил министр.

В ходе заседания коллегии Шойгу вручил личный штандарт заместителю министра обороны Алексею Криворучко.

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