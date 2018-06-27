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Минобороны РФ завершило реорганизацию Военно-научного комплекса

Армия и ОПК
27 июня, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По словам министра обороны Сергея Шойгу, создан Главный научно-исследовательский центр робототехники, а количество военных ученых увеличилось с 16 до 47%

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Реорганизация Военно-научного комплекса позволила на треть увеличить эффективность научной работы и в два раза сократить сроки внедрения ее результатов. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на внеплановом заседании коллегии военного ведомства.

"Мы завершили реорганизацию Военно-научного комплекса. В вооруженных силах действует 25 научных комитетов. Создан Главный научно-исследовательский центр робототехники", - сказал Шойгу.

"Благодаря принятым мерам количество военных ученых - кандидатов и докторов наук - увеличилось с 16 до 47%, на треть возросла эффективность научной работы и в два раза сократились сроки внедрения ее результатов", - подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, с 2013 года при научно-исследовательских институтах и военных академиях сформировано 16 научных рот, четыре из них - в этом году. В качестве самостоятельных начали функционировать семь научных организаций, а в высших учебных заведениях министерства обороны создано семь крупных научных подразделений, которые решают весь спектр научных задач в интересах военной безопасности страны.

Шойгу отметил, что научные школы при высших учебных заведениях ведут активные исследования в области искусственного интеллекта, робототехники, военной кибернетики и другим перспективным направлениям. "Результаты широко применяются при разработке новейших комплексов и систем вооружения", - сказал глава Минобороны.

Высокие показатели также достигнуты в сфере образования. "Значимую роль в повышении качества подготовки кадров сыграло формирование электронной среды. Созданы электронные библиотеки, разработано более 9 тыс. электронных учебников и пособий", - заключил министр.

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