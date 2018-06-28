Летчики в Забайкалье впервые отработали уничтожение ракет в стратосфере

ЧИТА, 28 июня. /ТАСС/. Летчики истребительной авиации впервые отработали в Забайкальском крае уничтожение сверхзвуковых ракет-мишеней в нижних слоях стратосферы. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"На одном из специализированных авиационных полигонов ВВО летчики истребительной авиачасти, дислоцированной в Забайкальском крае, впервые отработали задачи по уничтожению сверхзвуковых ракет-мишеней в нижних слоях стратосферы", - сказали в пресс-службе.

Летчики выполнили комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней М-6 ракетами класса "воздух-воздух". Помимо этого они отработали фигуры сложного пилотажа и уход от средств ПВО "противника" на различных высотах.