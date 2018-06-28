В соединениях Центрального военного округа созданы спецгруппы по борьбе с беспилотниками

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Специальные группы военнослужащих по противодействию беспилотным летательным аппаратам созданы во всех соединениях Центрального военного округа (ЦВО), в том числе на базах в Киргизии и Таджикистане. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы военного округа подполковник Сергей Шорин.

"По решению командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Лапина во всех соединениях ЦВО, в том числе на базах в Киргизии и Таджикистане, созданы специальные группы по противодействию беспилотникам, в которые входят специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Спецгруппы созданы в целях внедрения боевого опыта, накопленного в ходе контртеррористической операции в Сирии", - сказал Шорин.

По словам начальника пресс-службы, специальные группы используют станции радиопомех, которые могут блокировать системы навигации и управления беспилотниками. "Например, в Сибири данные группы одни из первых начали отработку практических действий на полигонах в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. Особое внимание уделяется работе новой группы на 201-й военной базе в Таджикистане, где сложные климатические условия. Основная задача военнослужащих - выявление и противодействие беспилотников различного типа", - пояснил подполковник.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.