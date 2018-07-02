Десантники РФ примут участие в параде в честь Дня независимости Белоруссии в Минске

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Российские десантники примут участие в параде в честь Дня независимости Белоруссии в Минске, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"В Республику Белоруссия прибыла делегация Министерства обороны Российской Федерации под командованием начальника штаба Воздушно-десантных войск Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игнатова Николая Ивановича. Делегация прибыла для участия в параде в честь Дня независимости Республики Белоруссия, который состоится в столице республики городе-герое Минске 3 июля текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в параде примет участие расчет из 175 десантников из Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая участвовала в 1944 году в освобождении территории Белорусской ССР от фашистов. Кроме того, в авиационной части парада примут участие четыре истребителя Су-30СМ, четыре истребителя-бомбардировщика Су-34 и четыре ударных вертолета Ка-52 Западного военного округа.