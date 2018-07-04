Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МРК "Ураган" провел третий выход на Ладогу в рамках испытаний

Армия и ОПК
4 июля, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Специалисты протестировали системы жизнеобеспечения, навигационный комплекс, якорные и буксирные устройства судна

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Ураган" совершил третий выход в акваторию Ладожского озера в рамках заводских ходовых испытаний. Об этом сообщил в среду официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Головной малый ракетный корабль проекта 22800, построенный на санкт-петербургском судостроительном заводе "Пелла", совершил третий выход в акваторию Ладожского озера в рамках заводских ходовых испытаний. На корабле в ходе трех выходов на Ладогу были успешно испытаны системы жизнеобеспечения, навигационный комплекс, якорные и буксирные устройства", - сказал офицер.

Корабли проекта 22800 спроектировало Центральное морское конструкторское бюро (ЦМКБ) "Алмаз". Водоизмещение МРК составляет около 800 т, а скорость - около 30 узлов. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия ("Калибр"), современными артиллерийскими комплексами и силовыми установками российского производства. Мореходность МРК проекта 22800 значительно улучшена за счет конструкции корпуса, что позволяет им действовать в открытом море.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
2
Иностранных болельщиков ЧМ-2018 интересует, где спит Ленин и где станция метро с собачками
3
СМИ: еще трое мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах
4
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
5
Полиция сообщила об отравлении двух человек неизвестным веществом близ Солсбери
6
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
7
Путин утвердил повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости