Призывники Южного военного округа впервые пройдут службу в научном технополисе "Эра"

СТАВРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Ставропольские молодые специалисты впервые призваны на срочную службу в военный технополис "Эра" в Анапе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Южного военного округа.

"Призваны 12 человек: по два... из Ростовской и Волгоградской областей, трое - из Краснодарского края и пять - из Ставропольского. Со Ставрополья, как и из других регионов Южного военного округа, призыв был впервые", - сказал собеседник.

Он уточнил, что призывники будут проходить срочную службу в научных ротах "Техническое зрение и распознавание образов", "Информационная безопасность", "Автоматизированные системы управления. Информационно- телекоммуникационные системы". Их специальности: "информатика и вычислительная техника", "математическое обеспечение и администрирование информационных систем", "программная инженерия", "стрелково-пушечное артиллерийское и ракетное оружие".

Еще 17 новобранцев направлены в научные роты в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Краснодаре, Костроме, Красногорске.

В военном инновационном технополисе "Эра", указ о создании которого президент России Владимир Путин подписал 25 июня 2018 года, будут действовать четыре научные роты на 160 человек. Военнослужащие будут заниматься научной и исследовательской деятельностью, поэтому попасть в "Эру" смогут только те, кто проявил себя в научной сфере и прошел отбор.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что строительство технополиса на площади в 17 га ведется в соответствии с графиком. По его словам, "Эра" должна начать работу 1 сентября.