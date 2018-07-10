Военные в Крыму и на трех военных базах получили облегченную форму из-за жары

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Командование Южного военного округа (ЮВО) приняло дополнительные меры по защите военнослужащих от тепловых ударов на территориях, где температура воздуха поднимается выше 36 градусов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЮВО.

"Для предотвращения несчастных случаев и защиты от тепловых ударов военнослужащие на военных базах в Южной Осетии, Абхазии, Армении и на территории Крыма обеспечены новой облегченной полевой военной формой, разработанной специально для службы с жарким климатом", - отметил офицер пресс-службы.

Он уточнил, что эту форму бежевого цвета отличает повышенная износоустойчивость, улучшенная термо- и влагорегуляция, вентиляция, а в ее производстве применены новые ткани, нитки и фурнитура.

Для предотвращения перегревов специалисты медицинской службы на полигонах и учебных местах проводят постоянный мониторинг личного состава на предмет выявления его начальных стадий. Со всеми категориями военнослужащих проведены занятия по выявлению симптомов и оказанию первой медицинской помощи при тепловых и солнечных ударах, а также общем перегреве организма.

В числе мер, призванных обезопасить от солнечных обмороков, - дополнительный отдых личного состава в наиболее жаркие часы, а также обеспечение кипяченой питьевой водой в пунктах питания из расчета не менее четырех литров на человека.

В пресс-службе также сообщили, что противопожарные подразделения округа в настоящее время переведены на усиленный режим службы, проведены дополнительные инструктажи и тренировки по действиям на случай возникновения пожаров.