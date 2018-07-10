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ВМФ РФ сохраняет планы по приему фрегата "Адмирал Горшков" в третьем квартале 2018 года

Армия и ОПК
10 июля, 12:55 дата обновления: 10 июля, 13:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, июля. /ТАСС

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что фрегат проходит заключительную стадию испытаний

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" поступит в состав Военно-морского флота РФ до конца третьего квартала текущего года. Информацию об этом подтвердил журналистам заместитель главнокомандующего флотом вице-адмирал Александр Федотенков.

"Да, сроки сохраняются, планируем принять в третьем квартале", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что фрегат проходит заключительную стадию испытаний. Кроме того, он заявлял, что фрегат в ближайшее время завершит испытания и будет передан заказчику этим летом. Позже в годовом отчете завода "Северная верфь" сообщалось, что "Адмирал Горшков" будет передан Военно-морскому флоту России в ноябре 2018 года.

"Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, он был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания.

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