Минобороны РФ в 2017 году завершит строительство более 100 объектов в Арктике

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ до конца 2017 года построит в Арктической зоне более 100 объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс- службе военного ведомства.

"Более 100 объектов капитального строительства, расположенных в российской Арктике, будет введено в эксплуатацию до конца 2017 года. Сдаваемые объекты расположены на территории арктических военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный", - говорится в сообщении.

Таким образом, на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) до конца года будет возведено более 30 объектов, в том числе аэродром Нагурское. "Здесь же ведется строительство административно-жилого комплекса "Арктический трилистник", который является единственным в мире объектом капитального строительства, возводимым на 80 градусе северной широты", - отметили в Минобороны.

В поселке Рогачево (архипелаг Новая Земля) ведется строительство технических позиций и социальной инфраструктуры, а также аэродрома. На мысе Шмидта (Чукотский автономный округ) до конца года планируется сдать более 30 объектов военной и социальной инфраструктуры. Еще порядка 30 объектов капитального строительства сдадут до конца текущего года на острове Врангеля. Ряд объектов, предназначенных к сдаче в 2017 году, расположен на острове Средний (архипелаг Северная Земля).

В Минобороны также рассказали, что в 2016 году в рамках экологической очистки Арктики подразделения российской армии собрали 6,054 тыс. тонн металлолома, из которых 4,778 тыс. тонн было вывезено на материк. Общая площадь очищенной территории составила 161 га.