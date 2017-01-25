Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ в 2017 году завершит строительство более 100 объектов в Арктике

Политика Безопасность
25 января, 10:42 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС
В частности, ведомство планирует до конца года построить аэродром Нагурское и административно-жилой комплекс "Арктический трилистник"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ до конца 2017 года построит в Арктической зоне более 100 объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс- службе военного ведомства.

"Более 100 объектов капитального строительства, расположенных в российской Арктике, будет введено в эксплуатацию до конца 2017 года. Сдаваемые объекты расположены на территории арктических военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный", - говорится в сообщении.

Таким образом, на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) до конца года будет возведено более 30 объектов, в том числе аэродром Нагурское. "Здесь же ведется строительство административно-жилого комплекса "Арктический трилистник", который является единственным в мире объектом капитального строительства, возводимым на 80 градусе северной широты", - отметили в Минобороны.

Смотрите также

Минобороны РФ получило 40 снегоходов для работы в Арктике
Для Минобороны РФ будет создан центр управления арктическими морскими операциями

В поселке Рогачево (архипелаг Новая Земля) ведется строительство технических позиций и социальной инфраструктуры, а также аэродрома. На мысе Шмидта (Чукотский автономный округ) до конца года планируется сдать более 30 объектов военной и социальной инфраструктуры. Еще порядка 30 объектов капитального строительства сдадут до конца текущего года на острове Врангеля. Ряд объектов, предназначенных к сдаче в 2017 году, расположен на острове Средний (архипелаг Северная Земля).

В Минобороны также рассказали, что в 2016 году в рамках экологической очистки Арктики подразделения российской армии собрали 6,054 тыс. тонн металлолома, из которых 4,778 тыс. тонн было вывезено на материк. Общая площадь очищенной территории составила 161 га.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Военная техника, вошедшая в строй ВС РФ в 2015 г.
13
Трагедия в Домодедове: пять лет после теракта
12
Десантирование под Уссурийском: "крылатая пехота" брошена в прорыв
Инфографика
Пресс-конференции Путина в цифрах
Продолжительность посланий президента РФ
Девять лет Меркель
Зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
2
Hill: Памела Андерсон подарит Меланье Трамп шубу из России
3
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
4
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
5
Europe 1: во Франции ограблен миллиардер Эдуард де Ротшильд
6
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
7
Тело мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы
Темы дня
Реклама