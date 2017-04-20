СМИ: вооруженная оппозиция при поддержке США и Иордании готовит вторжение на юге Сирии

БЕЙРУТ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Формирования вооруженной оппозиции при поддержке военных советников из США, Великобритании и Иордании готовятся к операции по захвату южных районов Сирии и пограничных районов с Ираком. Как сообщила ливанская газета "Аль-Ахбар", американские и британские военные были замечены на фронте у городов Босра и Дераа (110 км от Дамаска), а также в Эт-Тенефе на сирийско-иракской границе.

Под их руководством на иорданской территории идет подготовка боевиков из группировок "Джейш ашаир", "Шабаб сунна", "Фиркат аль-Хак" и бригад Сирийской свободной армии (ССА), входящих в коалицию "Южный фронт", пишет издание. По данным газеты, эти силы примут участие в операции по созданию "временной зоны стабильности", которая протянется от Голанских высот на юге до пограничного города Бу-Кемаль на востоке, находящегося сейчас под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По информации издания, иорданский спецназ при американо-британской поддержке возьмет под контроль бассейн пограничной реки Ярмук, где сейчас орудуют банды ИГ. Они угрожают захватом погранперехода Телль-Шехаб на юге Сирии.

На прошлой неделе террористы атаковали лагерь оппозиционеров в Эр-Ракбане. Как пишет газета со ссылкой арабские военные источники, командный пункт по руководству операцией создается сейчас в местечке Эль-Мзейриб на сирийской территории. Его возглавил полковник Ибрагим аль-Гурани, дезертировавший из рядов сирийских вооруженных сил и примкнувший к оппозиции.

В свою очередь ливанский военный аналитик Эйли Ханна указывает на угрозу отделения южного региона Хауран от Сирии в случае реализации проекта "зоны безопасности". Он акцентирует внимание на военной активности вдоль иорданской границы и прибытии американской бронетехники в город Мафрак (напротив Дераа). По мнению аналитика, операция может начаться с высадки в тылу сирийских войск десанта, подготовленного из числа повстанцев, с тем, чтобы перекрыть международное шоссе Дамаск - Амман и отрезать правительственные силы от линий снабжения.

Атаки на Дераа усиливаются

Советник президента Бусейна Шаабан в интервью телеканалу "Аль-Маядин" дала понять, что в Дамаске серьезно обеспокоены ситуацией на южном фронте. "Нас больше тревожит, что происходит сейчас на южных рубежах, нежели психическая атака Запада по поводу предполагаемого применения химического оружия в Хан-Шейхуне", - сказала она.

Информационное агентство SANA сообщает, что сирийские войска отразили сегодня очередное нападение бандформирований во главе с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в районе Маншиа - противник понес потери. Маншиа закрывает проход в жилые кварталы города Дераа, находящиеся под защитой армии и ополченцев.

Одновременно сирийские ВВС нанесли не менее 30 ударов по позициям боевиков в захваченных ими районах Эль-Карак, Сиба, Эль-Баджаджа, Эль-Буххар, Арбаин, Бедав и Тарик-эс-Садд. По сведениям военного источника, в рядах противника значительное число убитых и раненых.