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СМИ: соглашение Москвы и Эр-Рияда привело к неопределенности на нефтяном рынке

Международная панорама Cаммит G20
5 сентября, 19:23 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Ранее Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти
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БЕРЛИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Договоренность, достигнутая "на полях" саммита G20 между Россией и Саудовской Аравией о возможной заморозке добычи нефти, привела не к стабилизации, но к некоторой неустойчивости цен на данный энергоресурс. Такое мнение выразила в понедельник немецкая газета Handelsblatt.

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Ранее Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Как сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают "заморозку" добычи нефти на три или шесть месяцев. Москва и Эр-Рияд договорились о совместных или в кооперации с другими производителями нефти действиях в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе.

"С Россией все чаще хотят говорить о развитии ситуации на нефтяных рынках, - отметило немецкое издание. - Саудовская Аравия для этого планирует создать вместе с российской стороной рабочую группу, представители которой будут обсуждать возможное ограничение добычи для того, чтобы не допустить скачков цен на рынках. Тем не менее, конкретного согласия на сокращение объемов добычи не дали ни Саудовская Аравия, ни Россия".

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По версии газеты, это стало "разочарованием для многих инвесторов". "Вместо того, чтобы побеспокоиться о минимизации скачков цен, заявление России и Саудовской Аравии сегодня привело к совершенно противоположному эффекту", - написала Handelsblatt.

Кроме того, по утверждению издания, цены на нефть после некоторого роста снизились в связи с заявлением саудовского министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халеда бен Абдель Азиза аль-Фалеха, что "заморозка" уровня добычи нефти не является единственным способом стабилизации рынка и что установление "потолка" ее производства сейчас не представляется актуальным.

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