В Челябинской области началась подготовка к Расулевским чтениям-2017

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Подготовка к Расулевским чтениям-2017 началась в Челябинской области. Это одно из крупнейших общественных мероприятий в России, связанных с развитием ислама, сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства региона.
"Расулевские чтения, которые проводятся в регионе на протяжении пяти лет, приобрели статус всероссийской научно-практической конференции. Необходимо вести комплексную работу по дальнейшему повышению его уровня, формированию условий для обсуждения актуальных национальных и межнациональных вопросов", – цитирует департамент губернатора Бориса Дубровского.
По его поручению региональное министерство культуры разработает и представит до конца года программу проведения мероприятия в 2017 году; к его созданию будут привлечены духовное управление мусульман и конгресс татар области.
Всероссийская научно-практическая конференция "Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России" - одно из крупнейших общественных мероприятий в России, связанных с развитием ислама. Конференция посвящена обсуждению актуальных проблем развития этой религии в нашей стране. Впервые она прошла в городе Троицке Челябинской области в марте 2012 года. В текущем году в V Всероссийских Расулевских чтениях участвовали представители мусульманского духовенства, ученые-исламоведы, иностранные делегации, представители органов власти, общественные деятели из различных регионов России и стран СНГ. Гостями стали Верховный Муфтий России Талгат Таджуддин, профессор Амманского международного Университета Исламских наук (Иордания) шейх Абдурраззак Ассаиди, сообщают в управлении.
Зайнулла Расулев – российский религиозный деятель и просветитель XIX-XX вв., известный во всем исламском мире. Верующие из многих стран совершают паломничества к его могиле – он покоится на старинном мусульманском кладбище в Троицке. "Расулев развивал самое тихое и спокойное течение ислама – суфизм. В свое время просветитель построил в Троицке медресе "Расулия", в котором впервые начал внедрять светские элементы, что сейчас очень актуально для исламского образования. Он готовил не просто мусульманских богословов, но граждан страны, которые адаптированы к окружающим условиям", - рассказали в Министерстве культуры Челябинской области.