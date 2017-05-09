Первое в истории шествие "Бессмертного полка" в Баня-Луке собрало тысячу участников

СМИ: "Зенит" предложил трехлетний контракт главному тренеру "Фиорентины" СоузеСпорт 9 мая, 14:36
Заседание исполкома РФС состоится 22 маяСпорт 9 мая, 13:25
Участие Муллиной в "Бриллиантовой лиге" зависит от ее результатов в международных стартахСпорт 9 мая, 13:15
"Бессмертный полк" в Москве. ВидеотрансляцияОбщество 9 мая, 12:59
Роман Ротенберг: сборной России по хоккею было важно отдать дань уважения ветеранам ВОВСпорт 9 мая, 12:57
Жители Урала отметили День Победы массовыми шествиямиОбщество 9 мая, 12:55
Трехкратного победителя "Тур де Франс" Фрума сбил автомобиль во время тренировкиСпорт 9 мая, 12:22
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под КельномСпорт 9 мая, 11:59
СМИ: Месси заработает около €120 млн по новому четырехлетнему контракту с "Барселоной"Спорт 9 мая, 11:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Около 1 тыс. человек прошли в шествии "Бессмертного полка" в столице Республики Сербской (РС, входит в состав Боснии и Герцеговины, БиГ). Акция прошла в городе в первый раз. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС второй секретарь посольства РФ в БиГ Антон Соколов.
"В первой же акции приняли участие около тысячи человек. Люди прошли по улицам Баня-Луки с портретами своих предков - участников Второй мировой войны", - сообщил дипломат.
Люди шли с сербскими национальными знаменами, флагами Российской Федерации и, конечно, портретами своих предков-ветеранов.
"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".