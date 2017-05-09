Первое в истории шествие "Бессмертного полка" в Баня-Луке собрало тысячу участников

БЕЛГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Около 1 тыс. человек прошли в шествии "Бессмертного полка" в столице Республики Сербской (РС, входит в состав Боснии и Герцеговины, БиГ). Акция прошла в городе в первый раз. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС второй секретарь посольства РФ в БиГ Антон Соколов.

"В первой же акции приняли участие около тысячи человек. Люди прошли по улицам Баня-Луки с портретами своих предков - участников Второй мировой войны", - сообщил дипломат.

Люди шли с сербскими национальными знаменами, флагами Российской Федерации и, конечно, портретами своих предков-ветеранов.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".