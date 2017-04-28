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Проект "ЖИТЬ" и ТАСС запускают совместную рубрику - "Добрости"

Добрости
28 апреля, 9:00 UTC+3

Задача рубрики - обратить внимание аудитории на хорошие события, которые происходят рядом каждый день

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Материал из 1 страницы
© ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "Добрости" - это добрые новости, читать которые можно всевозможными способами: на сайте и аккаунтах в социальных сетях проекта "ЖИТЬ", в специальной рубрике на сайте ТАСС и в аккаунтах ТАСС в социальных сетях, а также в отдельных каналах - например, можно подписаться на добрые новости в специальном канале в мессенджере Telegram.

Проект появился как реакция на значительное количество негативных новостей на сайтах СМИ и в социальных сетях.

Авторы проекта обращают внимание на то, что хорошее и радостное на самом деле ежедневно происходит рядом с каждым из нас, важно это просто замечать. "Добрости" будут касаться хороших событий в спорте, образовании, сфере новых технологии, рассказывать о замечательных поступках обычных россиян.

"Нам на сайт проекта за эти полгода прислали огромное количество историй о преодолении трудностей. Люди пишут со всех уголков страны. И есть такой закон, что если человек действительно победил, преодолел проблему, а она часто заключается в его отношении к жизни, то он начинает воспринимать все произошедшее с ним позитивно. Так вот этот позитив и помогает людям выпрямить спину, вдохнуть полной грудью! Открытием новой рубрики мы хотим показать, что читая о хорошем, вы об этом думаете, а думая о хорошем, вы притягиваете в свою жизнь хорошее - доброту, любовь, радость и благополучие", - говорит автор проекта "ЖИТЬ", продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

Проект "ЖИТЬ" также приглашает к участию в рубрике "Добрости" гражданских репортеров. Каждый пользователь может увидеть позитивное событие, рассказать о нем, отправив текст, фото или видео, и сообщение о хорошем событии появится в новостной ленте проекта.

Проект "ЖИТЬ" стартовал 28 октября 2016 года. В рамках акции предполагается проведение интернет-флешмоба, участники которого смогут рассказать о своем опыте преодоления трудностей, поделиться фотографиями и видеороликами на сайте ЖИТЬ.РФ и в группах проекта в социальных сетях.

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