Минфин: санация банков будет осуществляться через прямое участие ЦБ в спецфонде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа./ТАСС/. Санация банков будет осуществляться через прямое участие Банка России в специальном фонде, через акционерную модель. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"Концепция того, что это будет акционерная санация (при которой ЦБ входит в капитал санируемых банков через специальный фонд, а не через долговые бумаги - прим. ред.), уже не обсуждается, понятно, что это будет", - сказал он.

В настоящее время санацией кредитных организация занимается Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое получает на эти цели кредиты от Банка России, а затем по льготным ставкам выдает их выбранным на конкурсной основе банкам санаторам. Однако такая модель оздоровления банков в последнее время подвергалась критике со стороны Банка России. На практике получалось так, что санаторы порой использовали кредитные средства не по назначению, также зачастую требовали дополнительных средств для оздоровления санируемого ими банка.

"Санация в том виде, как она сейчас есть, становится все более дорогостоящей вещью, с учетом того что дифференциал ставок (кредитования - прим. ред.) снижается по мере снижения (ключевой - прим. ред.) ставки Банка России. Вопрос о том, что надо делать санацию акционерную, назрел и перезрел", - отметил Моисеев.

По мнению Моисеева, Банку России целесообразно выделять средства фонду санации под конкретные случаи оздоровления кредитных учреждений.

"Мое понимание. Объем фонда санации должен соответствовать стоящим перед ним задачам, а именно той работе, которая перед ним уже есть. То есть этот вопрос не является уже окончательно достоверным, но моя позиция такая - фонд должен получать деньги в момент наступления санации. Когда ЦБ принимает решение о целесообразности проведения санации, то соответственно этим же решением он выделяет в фонд необходимую для этого сумму", - сообщил Моисеев.

При этом замминистра не исключает, что у фонда может быть создан уставный капитал, однако объема его не называет. "Возможно, уставный капитал там (в фонде - прим. ред.) какой-то будет", - сказал Моисеев, отметив, что одной из задач является не менять закон об акционерных обществах.

Моисеев также заявил, что Минфин не считает целесообразным увеличивать нагрузку на банки через их участие в фонде санации. "Мы должны понимать, что любая новая нагрузка на банки приведет к росту ставок для экономики. И поэтому ситуация, когда у нас ставки высокие и это одна из причин не столь быстрого, как хотелось бы, восстановления экономического роста, нам конечно накладывать нагрузку на банки лишний раз не хочется", - сказал Моисеев. Создание фонда по санации банков ЦБ намерен изменить механизм оздоровления кредитных организаций, создав специальный фонд по санации банков. По новой схеме средства будут направляться непосредственно в капитал санируемых учреждений, а не передаваться в виде кредитов АСВ, а затем банкам-санаторам. По новой схеме АСВ фактически отстраняется от механизма санации кредитных учреждений. Законопроект по созданию фонда санации планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. Как ранее сообщали "Ведомости", АСВ выступило против предложения ЦБ по санации банков через фонд, подготовив свои предложения. В частности, АСВ предлагало, чтобы фонд санации банков финансировался не только за счет средств Банка России, как планируется, а в том числе и с помощью средств банков-санаторов, как делается сейчас.