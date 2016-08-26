Росэнергоатом: Польша и Прибалтика заинтересованы в покупке электроэнергии Балтийской АЭС

УДОМЛЯ /Тверская область/, 26 августа. /ТАСС/. Польша и страны Прибалтики заинтересованы в покупке электроэнергии Балтийской АЭС (Калининградская область), сообщил заместитель директора "Росэнергоатома" Станислав Антипов журналистам в пятницу.

"Сейчас пытаются прописать договоры или протоколы о намерениях купить электроэнергию начиная с такого-то года. <...> Поляки подписали протокол, прибалты. Но они из-за политических разногласий говорят: если бы через третьи страны, мы бы купили, а вы наши узурпаторы, мы у вас не будем покупать", - отметил Антипов.

Он добавил, что в 2017 году, возможно, будет принято решение достраивать или не достраивать Балтийскую АЭС. К концу года предложения по проекту "Росэнергоатом" направит президенту. "Он дал срок - к концу 2016 года представить предложения. Мы их готовим", - сказал Антипов, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, сейчас идет подписание договоров о намерениях о покупке электроэнергии Балтийской АЭС с другими странами. "В Калининградской области не нужна электроэнергия в таком объеме, вы прекрасно понимаете, поскольку регион очень маленький, промышленности практически нет. И сегодня "тепловики" закрыли эту потребность (региона в электроэнергии - прим. ТАСС). Станция изначально предполагалась и строилась для того, чтобы продавать электроэнергию на Запад - Прибалтика, Польша и так далее", - рассказал замдиректора концерна.

Сотрудничество с Германией, которое предполагалось ранее, было приостановлено. "У нас был стратегический партнер - Германия. <...> Сегодня (сотрудничество - прим. ТАСС) приостановлено из-за политической ситуации в мире", - отметил Антипов. "Мы работаем с Европарламентом, госкорпорации активно участвуют в этом, с министрами энергетики разных стран, подписываются протоколы о фьючерсной продаже будущей электроэнергии", - добавил он.

Как ранее сообщал ТАСС, "Росатом" в рамках реализации стратегии госкорпорации по выходу на международные рынки электроэнергии за рубежом в 2015 г. заключил ряд меморандумов о взаимопонимании и соглашений о продаже электроэнергии со строящейся Балтийской АЭС с крупными европейскими энергетическими холдингами.

Проект Балтийской АЭС

В настоящее время проект Балтийской АЭС в Калининградской области заморожен. Предполагалось сооружение двух энергоблоков ВВЭР мощностью не менее 1170 МВт каждый. Ввод первого энергоблока планировался на 2016 г., второго - на 2018 г.

Электроэнергию, вырабатываемую АЭС, планировалось экспортировать. Однако в 2014 г. строительство станции было приостановлено в основном из-за необходимости поиска покупателя электроэнергии.

Вместе с тем "Росатом" окончательно от проекта не отказывался и планировал пересмотреть его технические особенности. Кроме того, госкорпорация продолжала переговоры с европейскими компаниями о поставках электроэнергии с Балтийской АЭС.