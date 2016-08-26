"Новатэк" может увеличить дивиденды за I полугодие на 4,5% - до 6,9 руб. на акцию

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Новатэк" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 30 сентября принять решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2016 г. из расчета 6,9 руб. на акцию, что на 4,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.

"На выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Новатэк" по результатам первого полугодия 2016 г. рекомендовано направить 20,950 млрд руб., что составляет 30% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи. Таким образом, размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 6,9 руб. (69 руб. на одну GDR), что на 4,5% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2015 г.", - говорится в сообщении.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 6 сентября 2016 г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 11 октября 2016 г.

Совет директоров включил в повестку дня, помимо выплаты дивидендов, внесение изменений в устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО "Новатэк".

Чистая прибыль "Новатэка", относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2016 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 г. выросла в 2,2 раза, до 161,9 млрд руб.

Финальные дивиденды компании за 2015 г. составили 6,9 руб. на одну обыкновенную акцию (или 69 руб. на одну GDR), за исключением промежуточных дивидендов в размере 6,6 руб. на одну обыкновенную акцию (или 66 руб. за GDR), выплаченных за шесть месяцев 2015 г. Таким образом, общий размер дивидендов за 2015 г. составил 13,5 руб. на одну акцию (или 135 руб. на одну GDR), что на 31% выше по сравнению с 10,3 руб. (или 103 руб. на одну GDR) за 2014 г. Общая сумма дивидендов за 2015 г. составила 40,99 млрд руб.

Крупнейшими акционерами "Новатэка" являются структуры российских бизнесменов Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, а также французская Total, которой принадлежат 18,64% акций компании.