"Аэрофлот" перенес на сентябрь вопрос о переуступке права на покупку самолетов Boeing 787

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" на месяц отложила рассмотрение вопроса о переуступке прав на покупку самолетов Boeing 787 Dreamliner. Об этом ТАСС сообщил источник в совете директоров компании.

Ранее сообщалось, что этот вопрос совет директоров рассмотрит на заседании 25 августа. Однако, как следует из сообщения авиакомпании, этот вопрос на заседании не рассматривался.

"Вопрос не рассматривался, - подтвердил ТАСС источник в совете директоров компании. - Рассмотрение вопроса перенесли на следующее очное собрание совета директоров, которое пройдет в сентябре".

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" планирует отложить заказ на Dreamliner: с 2016 года как минимум на 2017 год. Как сообщал гендиректор компании Виталий Савельев, перенос срока поставок связан с тем, что рынок гражданской авиации "практически не растет". В 2015 году он отмечал, что компания хочет отказаться от контракта на поставку самолетов Dreamliner, потому что Boeing не смог вовремя исполнить контракт, а в кризис самолеты стали уже не нужны.

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники, право покупки самолетов планируется переуступить "Авиакапиталсервису" - лизинговой дочке Ростеха. Ростех контролирует 3,26% акций авиаперевозчика.