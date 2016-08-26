Эрдоган: проезд по третьему мосту через Босфор будет бесплатным до 31 августа

АНКАРА, 26 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что до 31 августа проезд по третьему мосту через Босфор будет бесплатным для всех транспортных средств. Об этом он сказал на церемонии ввода в строй моста Явуза Султана Селима в Стамбуле.

"Затраты на мост были немаленькими, но мы поступим справедливо. До ночи 31 августа проезд будет бесплатным. Благодаря этому мосту в дальнейшем грузовики, автобусы не будут въезжать в черту города", - сказал он.

В настоящее время мост официально открыт. Ленту перерезали сам Эрдоган, премьер-министр Бинали Йылдырым, члены правительства, а также иностранные гости. В частности, король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа, председатель президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, президент Македонии Герге Иванов, лидер непризнанной "Турецкой республики Северного Кипра" Мустафа Акынджи, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Несколько тысяч человек приняли участие в церемонии в качестве зрителей. У большинства из них были в руках флаги Турции. Кроме того, почти все основные телеканалы страны в прямом эфире передавали трехчасовую церемонию открытия и выступления руководства республики.

На время церемонии власти приняли повышенные меры безопасности. По проливу вдоль зоны, где собрались зрители и представители руководства, курсировали катера береговой охраны и корабль ВМС Турции. С неба за обстановкой на земле следили полицейские вертолеты. Сотни вооруженных сотрудников МВД и сил безопасности обеспечивали охрану периметра зоны проведения церемонии и подъездов к мосту.