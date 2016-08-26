Шувалов объявил об открытии интернет-ресурсов Корпорации МСП в тестовом режиме

САРАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов объявил о массовом допуске представителей малого и среднего бизнеса к двум интернет-ресурсам АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" ("Корпорации МСП") в тестовом режиме - реестру субъектов малого и среднего предпринимательства и ресурсу "бизнес-навигатор". Об этом он заявил журналистом после совещания с бизнес-сообществом в Саранске.

"Мы в Саранске встретились с представителями малого и среднего предпринимательства и обсудили два важных ресурса, которые мы создаем по решению президента. Это реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. За этот ресурс отвечает Федеральная налоговая служба, и нам продемонстрировали этот уже работающий ресурс", - сказал Шувалов.

Он пояснил, что представители малого и среднего бизнеса, находящиеся в этом реестре, обладают определенными налоговыми льготами и могут рассчитывать на меры поддержки, оказываемые бизнесу в России на федеральном и региональном уровне. "Этот ресурс создан, он очень хорошего качества, мы его запускаем", - подчеркнул первый вице-премьер.

Второй ресурс, по его словам, является более сложным и также создается по поручению президента России Владимира Путина. Инициатором этого проекта выступила "Корпорация МСП".

"Мы называем этот ресурс бизнес-навигатор. Те, кто занимаются бизнесом или хотят открыть свой бизнес, могут воспользоваться этим ресурсом для того, чтобы понять какие виды услуг на этом местном рынке наиболее востребованы, какие кредитные ресурсы потребуются для того, чтобы открыть и развивать бизнес, какие помещения сдаются в аренду в государственной и муниципальной собственности", - пояснил Шувалов.

Он добавил, что на совещании была достигнута договоренность о запуске указанных ресурсов в тестовом режиме чтобы посмотреть, насколько они смогут помочь бизнесу. Первый вице-премьер особо отметил, что эти ресурсы будут доступны и на мобильных устройствах.