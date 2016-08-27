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Более тысячи спасателей и 200 единиц спецтехники будут обеспечивать безопасность ВЭФ

Экономика и бизнес
27 августа, 10:07 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
В качестве дополнительных сил в регион направлена аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России в составе 70 человек и 16 автомобилей
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ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более тысячи специалистов МЧС и 200 единиц техники будут обеспечивать безопасность участников и гостей Восточного экономического форума (ВЭФ). В качестве дополнительных сил в регион направлена аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России в составе 70 человек и 16 автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю.

"Общее количество сил и средств, задействованных на обеспечении безопасности во время подготовки и проведения Восточного экономического форума - 2016, составляет 1150 человек и 200 единиц техники, 19 плавсредств, в том числе от МЧС России - 1125 человек, 195 единиц техники и 17 плавсредств",- сообщили в ведомстве.

Из специалистов МЧС будут сформированы 35 мобильных групп из пожарных расчетов, спасателей и сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам. Они будут патрулировать районы акватории Амурского и Уссурийского заливов, дежурить у мест, где будут проходить мероприятия форума.

Синоптики предупреждают, что в самый канун ВЭФ на юг Приморья могут обрушиться сильные ливни, способные привести к локальным подтоплениям, коммунальным авариям и нарушениям работы транспорта.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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Восточный экономический форум 2016
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