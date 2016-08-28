Президент Венесуэлы и глава МИД Ирана обсудили ситуацию на нефтяном рынке

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МЕХИКО, 28 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу обсудили на встрече в Каракасе ситуацию на нефтяном рынке.
"Мы также говорили об ОПЕК, о нефти. Можно сказать, у нас есть очень хорошие новости о процессе достижения нового консенсуса для стабилизации рынка и восстановления цен на нефть", - сказал Мадуро, выступление которого транслировал телеканал Venezolana de Televisión.
По словам президента Венесуэлы, министр нефтяной промышленности страны Эулохио дель Пино и глава МИД Дельси Родригес продолжат работу над новым соглашениями и сделают важные объявления "в ближайшие недели".
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что начал консультации по поводу проведения в ближайшие месяцы встречи представителей стран, экспортирующих нефть. По его словам, 4 августа министр нефтяной промышленности разговаривал с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо на эту тему.
В августе дель Пино и Родригес также посетили несколько стран, входящих и не входящих в ОПЕК. Они, в частности, встретились с главой МИД Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом, государственным министром иностранных дел Катара Султаном бен Саадом аль-Мураихи и главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.
Динамика цен на нефть c 2014 года