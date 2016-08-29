СМИ: "Алроса" намерена вдвое увеличить продажи в Китай и Японию

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Крупнейшая в мире по объемам добычи компания "Алроса" планирует к 2020 году увеличить продажи алмазов и бриллиантов через торговую площадку во Владивостоке в Китай и Японию в два раза - до 12 млрд рублей в год. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на вице-президента компании Рината Гизатулина.

"Мы удовлетворены тем, как идут торги во Владивостоке. Сейчас мы продаем в этот регион продукции на сумму около 6 млрд рублей в год, а к 2020 году хотим удвоить эту сумму и довести продажи до 12 млрд рублей в год. По нашим расчетам, эта площадка принесет государственному бюджету около 2,2 млрд рублей ежегодно в виде налогов", - цитирует газета Гизатулина.

Бизнесмен подчеркнул, что компания, прежде всего, рассчитывает на рынки Китая и Японии. По его словам, для этих целей в Приморском крае создана организация "Евразийский алмазный центр" (ЕАЦ), которая вскоре станет резидентом Свободного порта Владивосток.

"Не просто торговая площадка, где в двух комнатах предлагают клиентам алмазную продукцию, а кластер, который бы позволил любому клиенту приехать во Владивосток, купить партию алмазов, там же их растаможить, пройти процедуру госконтроля. Также, в случае необходимости, провести первичную переработку и пересортировку сырья. После этого в более удобном виде за понятную цену и с понятной системой контроля вывезти продукцию к себе на производство", - приводит газета слова представителя компании.

В преддверии второго Восточного экономического форума "Алроса" впервые запустила во Владивостоке Международный аукцион алмазов специальных размеров массой 10 карат и более, а также бриллиантовый тендер. Показ драгоценных камней продлится до 2 сентября, подведение итогов аукциона состоится 3 сентября в электронном формате.