Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Алроса" намерена вдвое увеличить продажи в Китай и Японию

Экономика и бизнес
29 августа, 3:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
По словам вице-президента компании, которые приводят "Известия", для этих целей в Приморье создана организация "Евразийский алмазный центр", которая станет резидентом Свободного порта Владивосток
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Крупнейшая в мире по объемам добычи компания "Алроса" планирует к 2020 году увеличить продажи алмазов и бриллиантов через торговую площадку во Владивостоке в Китай и Японию в два раза - до 12 млрд рублей в год. Об этом пишет  газета "Известия" со ссылкой на вице-президента компании Рината Гизатулина.

Смотрите также
"Алроса" добыла алмаз массой 136,24 карата

"Мы удовлетворены тем, как идут торги во Владивостоке. Сейчас мы продаем в этот регион продукции на сумму около 6 млрд рублей в год, а к 2020 году хотим удвоить эту сумму и довести продажи до 12 млрд рублей в год. По нашим расчетам, эта площадка принесет государственному бюджету около 2,2 млрд рублей ежегодно в виде налогов", - цитирует газета Гизатулина.

Бизнесмен подчеркнул, что компания, прежде всего, рассчитывает на рынки Китая и Японии. По его словам, для этих целей в Приморском крае создана организация "Евразийский алмазный центр" (ЕАЦ), которая вскоре станет резидентом Свободного порта Владивосток.

"Не просто торговая площадка, где в двух комнатах предлагают клиентам алмазную продукцию, а кластер, который бы позволил любому клиенту приехать во Владивосток, купить партию алмазов, там же их растаможить, пройти процедуру госконтроля. Также, в случае необходимости, провести первичную переработку и пересортировку сырья. После этого в более удобном виде за понятную цену и с понятной системой контроля вывезти продукцию к себе на производство", - приводит газета слова представителя компании.

В преддверии второго Восточного экономического форума "Алроса" впервые запустила во Владивостоке Международный аукцион алмазов специальных размеров массой 10 карат и более, а также бриллиантовый тендер. Показ драгоценных камней продлится до 2 сентября, подведение итогов аукциона состоится 3 сентября в электронном формате.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
18
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Городские власти и полицейские проверяют павильоны возле метро "Электрозаводская"
2
Аятолла Хаменеи обвинил США в попытке помешать Ирану получить российские ЗРК С-300
3
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
4
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве
5
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дня
6
В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцев
7
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
Темы дня
Реклама