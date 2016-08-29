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ЦБ Китая ослабил курс юаня до 6,6856 за доллар

Экономика и бизнес
29 августа, 4:49 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.
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ПЕКИН, 29 августа. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Народный банк Китая (центробанк) понизил курс национальной валюты КНР жэньминьби (официальное название юаня) к доллару на 368 базисных пунктов - до 6,6856 юаня за $1.

"Политика Федеральной резервной системы (ФРС) США продолжает оказывать существенное влияние на китайский рынок. Выступление главы Федеральной резервной службы США Джанетт Йеллен на симпозиуме глав центробанков в Джексон Хоул не внесло ясности относительно сроков повышения ставки ФРС, что сказывается на курсе юаня", - сообщил ТАСС профессор Института международных отношений Китайского Народного университета Бао Цзяньюн.

С августа 2015 года Народный банк Китая объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.

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