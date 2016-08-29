Корпорация развития Сахалинской области подпишет на ВЭФ девять соглашений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. АО "Корпорация развития Сахалинской области", созданная в конце 2015 года для активизации инвестиционной деятельности в регионе, на Восточном экономическом форуме подпишет девять соглашений на общую сумму более чем 26 млрд. рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации Сергей Хоточкин.

"Пять из них относятся к импортозамещению, четыре - связаны с экспортной составляющей. Общая сумма проектов по перечню заключаемых соглашений оценивается в более чем 26 млрд рублей, из которых уже в текущем году будет профинансировано порядка 5 млрд рублей. Средний срок реализации составит три года", - сказал Хоточкин. Он пояснил, что среди подписантов есть компании, с которыми Корпорация работает уже давно и соглашения, заключенные на ВЭФ, отфиксируют ранее достигнутые договоренности.

"Почему мы из плановой работы делаем такое событие как подписание? Могли бы ничего не подписывать, работать в обычном порядке. Но для нас подписание на ВЭФ крайне важно. Мы понимаем, что инвестиционное сообщество через такие события видит, что на Сахалине очень позитивный и благоприятный инвестиционный климат. Это демонстрация успеха и пример, который должен сработать для привлечения инвестиций", - отметил генеральный директор.

Хоточкин также сообщил, что Корпорация будет активным участником ВЭФ. На форуме ее представители примут участие в двух сессиях. "На первой мы проинформируем, что такое "Корпорация развития Сахалинской области", какие она имеет приоритеты и привилегии для внешних инвесторов. Вторая сессия посвящена анализу механизмов поддержки инвесторов на региональном уровне. Будем говорить о других формах поддержки инвесторов: ТОР, проект "дальневосточный гектар", режим свободного порта Владивосток, который распространен на весь Корсаковский округ.

Кроме того на Восточном форуме запланирована целая программа для бизнеса b2b. "Мы активно способствовали, чтобы наши партнеры по инвестиционной деятельности были там аккредитованы. Используя высокий статус мероприятия, будем вести с ними диалог", - сказал Хоточкин.

Акционерное общество "Корпорация развития Сахалинской области" было создано в конце 2015 года. Все акции принадлежат правительству островного региона. Уставной капитал - 50 миллиардов рублей бюджетных средств Сахалинской области. Корпорация является связующим звеном между властью и бизнесом, осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов, взаимодействует с различными финансовыми организациями, федеральными институтами развития и частными инвесторами.