Credit Suisse: Сингапур теряет экспортный потенциал на фоне других стран Азии

СИНГАПУР, 29 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Сингапур теряет свою экспортную конкурентоспособность, уступая другим азиатским экономикам - Вьетнаму, Филиппинам и Китаю. Такой вывод содержится в распространенном докладе швейцарского банка Credit Suisse.

Одной из главных причин снижения экспортного потенциала Сингапура называют "растущие производственные затраты". "Республика, экономика которой во многом зависит от внешнеторговой деятельности, теряет свою долю на мировом рынке, и, согласно прогнозам, в ближайшие годы эта тенденция сохранится", - указывается в докладе.

Эксперты банка также отмечают, что, "несмотря на низкий темп роста производства, в Сингапуре зарплаты продолжают увеличиваться, а это ведет к удорожанию рабочей силы и, соответственно, уменьшению корпоративных прибылей". Кроме того, к негативным факторам относится и начатая в 2010 году политика властей, направленная на ужесточение требований к привлечению иностранной рабочей силы, отметили аналитики. В результате этого, подчеркивается в докладе, "падают объемы капиталовложений, а различные исследования показывают уменьшающийся интерес к Сингапуру среди зарубежных инвесторов".

Согласно данным Ассоциации международных предприятий страны, по итогам июля объем ненефтяного внутреннего экспорта (NODX) - ключевой показатель внешней торговли республики - снизился на 10,6%, что оказалось намного хуже озвученных ранее прогнозов. Кроме того, по предварительным оценкам, по итогам года NODX снизится на 3-4%. Между тем внешняя торговля Вьетнама с 2010 года ежегодно увеличивается на 12-14%.