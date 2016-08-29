АБР предоставит Казахстану $240 млн на модернизацию транспортной системы

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АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Азиатский банк развития (АБР) предоставит Казахстану кредит в размере $240 млн на модернизацию транспортной системы. Об этом сообщает пресс-служба Банка, отмечая, что "улучшенное транспортное сообщение будет способствовать увеличению торговых связей между Казахстаном и рынками в Восточной Азии, регионом Каспийского моря и далее с Европой".
"Улучшенное сообщение и более высокая мобильность будут играть стимулирующую роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны, откроют новые возможности для торговли и инвестиций, а также окажут поддержку в повышении уровня жизни населения", - отметил старший специалист по транспорту департамента Центральной и Западной Азии АБР Женг Ву.
Выделенные средства пойдут на восстановление около 299 км разрушенного участка дороги Актобе-Макат в западной части Казахстана. Реализация проекта позволит установить транспортные связи между Астаной и Актобе и крупным нефтедобывающим и богатым минеральными ресурсами городом Атырау, а также единственным международным морским торговым портом страны Актау.
"Дорога является частью Транс-Каспийского транзитного коридора Баку - Астрахань - Атырау - Актобе - Актау - граница Туркменистана, который соединяет Казахстан с Азербайджаном и Европой на Западе, с Российской Федерацией на севере, а также с Туркменистаном на юге, - подчеркивается в пресс-релизе Банка. - Он также соединяет Коридор 1b Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в Актобе и Коридор 6а в Макате, обеспечивая дальнейший доступ к Китайской Народной Республике и Юго-Восточной Азии".