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СМИ: МЭР РФ представит осенью нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса

Экономика и бизнес
29 августа, 8:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
В проект войдут меры поддержки, знакомые по "Стратегии развития малого и среднего предпринимательства" и программе Корпорации МСП
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ представит в октябре на заседании Совета при президенте по приоритетным проектам нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП), пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на главу департамента развития МСП Минэкономразвития Максима Паршина.

"Документ должен четко ответить на вопрос, за счет чего мы достигнем определенных показателей", - заявил Паршин изданию.

В проект войдут меры поддержки, знакомые по "Стратегии развития малого и среднего предпринимательства" и программе Корпорации МСП. Новой в проекте будет лишь масштабная образовательная программа для предпринимателей.

Проект основан на "внутреннем" июньском документе министерства - "Поддержка МСП: переход к новому качеству". В нем заданы "критерии успеха" - ориентиры, многие из которых повторяют цели долгосрочной стратегии развития МСП и программу деятельности Корпорации МСП. Так, до конца 2018 года каждый десятый предприниматель должен быть охвачен мерами господдержки, из "тени" должны выйти 600 тыс. самозанятых, не менее 200 тыс. МСП должны участвовать в электронной торговле.

В документ войдут действующие меры господдержки. Так, в 2017 году "финансовой базой" нового проекта будет программа грантов и субсидий МЭР - министерство со следующего года может передать выбор, кому выдавать деньги, коммерческим банкам, а также отказаться от невозвратных мер поддержки, таких как гранты начинающим предпринимателям. Более того, "безусловными приоритетами" проекта станут и меры, которые уже реализует Корпорация МСП,- создание многофункциональных центров для бизнеса, финансовая и маркетинговая поддержка. Новой мерой, по словам Паршина, станет единая образовательная платформа: число предпринимателей, прошедших обучение, в ближайшие два года составит не менее 250 тыс. человек.

Необходимую минимальную "стоимость" проекта в МЭР оценили в 22 млрд руб. Однако Минфин ранее предложил почти втрое сократить в 2017 году финансирование программ поддержки МСП - с нынешних 12 млрд до 4,6 млрд руб. Остальные средства финансовое ведомство предложило брать из бюджета Корпорации МСП, на счетах которой на 1 мая оставалось 37 млрд руб. МЭР считает, что нацпроект должен быть профинансирован в полном объеме. "Иначе это все несерьезно, - сказал Паршин. - Без должного финансирования решить те задачи, которые ставятся, невозможно".

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