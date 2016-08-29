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СМИ: топ-менеджер Boeing возглавит "Гражданские самолеты "Сухого"

Экономика и бизнес
29 августа, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Нынешний глава РСК МиГ Сергей Коротков уступит кресло гендиректору ГСС Илье Тарасенко, оставшись генконструктором и вице-президентом ОАК по инновациям
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© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. На двух крупных предприятиях авиапрома, входящих в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) - РСК МиГ и ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) - в ближайшее время сменится руководство, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По информации издания, нынешний глава РСК МиГ Сергей Коротков уступит кресло гендиректору ГСС Илье Тарасенко, оставшись генконструктором и вице-президентом ОАК по инновациям. ГСС возглавит топ-менеджер Boeing Commercial Airplanes Камиль Гайнутдинов, которому придется выстроить систему послепродажного обслуживания российского среднемагистрального самолета SSJ 100, добавляет "Коммерсантъ".

Эту информацию подтвердил сотрудник аппарата правительства. В РСК МиГ и ГСС обсуждать перестановки отказались, связаться с Гайнутдиновым не удалось. В ОАК пообещали дать комментарии по завершении корпоративных процедур.

По словам источников "Ъ", поводом для смены руководства РСК МиГ стали рекомендации правительства по разделению полномочий генконструктора и гендиректора, которые Сергей Коротков совмещает с 29 февраля (МиГ возглавляет с 2011 года). Такая конфигурация устраивала руководство ОАК, однако в правительстве рекомендовали ему сосредоточиться на работе генконструктора и вице-президента ОАК по инновациям.

Сергей Коротков будет курировать стратегические разработки корпорации и займется созданием единого инженерного центра самолетостроения. По данным газеты, он также возглавит совет директоров МиГ, заменив первого вице- президента ОАК Александра Тулякова.

Камиля Гайнутдинова называют "сильным лоббистом" и "человеком, умеющим выстраивать систему с нуля", отмечает газета. В 2003 году он работал в авиакомпании UTair, отвечая за все контракты по вертолетным перевозкам за рубежом, в 2005 году возглавил подразделение Commercial Aviation Services (CAS) Boeing Commercial Airplanes в России и СНГ (занималось материально-технической поддержкой, инженерно-конструкторскими услугами, усовершенствованием и модификацией самолетов, поддержкой их летной эксплуатации).

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