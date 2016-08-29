Приморье планирует подписать на ВЭФ около 50 инвестсоглашений

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Приморский край планирует подписать на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 2-3 сентября во Владивостоке, около 50 инвестиционных соглашений. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

"Что касается новых инвестиционных соглашений - на сегодняшний день их уже порядка 50, и эта цифра еще не окончательная. Проекты очень крупные, они предполагают модернизацию портовой инфраструктуры, строительство угольных и газовых терминалов, логистических комплексов, рыбоперерабатывающих заводов, туристических объектов и многое другое", - сказал Миклушевский.

По его словам, свои проекты на форуме представят резиденты территорий опережающего развития (ТОР). "У нас заработало первое в стране предприятие в рамках ТОР - завод "Европласт" (производство ПЭТ-преформ и полимерных крышек - прим. ТАСС) в ТОР "Надеждинская". Отдельно будет представлен ключевой проект ТОР "Большой Камень" - судостроительная верфь "Звезда". Мы создаем там инфраструктуру для нового микрорайона, к строительству пяти многоквартирных домов для корабелов уже приступила краевая компания - Корпорация развития жилищного строительства", - рассказал глава региона.

Отдельно губернатор выделил проекты модернизации транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", которые также будут презентованы на ВЭФ. "На форуме будет подробно представлена финансово-экономическая модель их дальнейшего развития. Проект очень масштабный, ведь коридоры включают в себя и автомобильные дороги, и железнодорожные пути, и морские порты, и пограничные переходы, и другую сопутствующую инфраструктуру", - сообщил Миклушевский. По его словам, к строительству дороги "Приморье-1" планируется привлечь частные инвестиции, например, китайские.

Ранее заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что вопросы развития транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" будут обсуждаться на ВЭФ с китайской стороной, но подписания соглашений не планируется.

Транспортный коридор "Приморье-1" свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через российские порты на востоке Приморья. Транспортный коридор "Приморье-2" свяжет порты юго-запада Приморья - Посьет, Зарубино и Славянку - с провинциями Китая.

ВЭФ

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей

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