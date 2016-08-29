Минэкономики ФРГ не рассчитывает на успешное завершение переговоров по TTIP в этом году

БЕРЛИН, 29 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Переговоры по созданию Трансатлантической зоны свободной торговли между США и странами ЕС (TTIP) вряд ли успешно завершатся в этом году. Об этом заявила на брифинге в Берлине официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Таня Алемани.

Мнение официальных лиц

"Наше министерство сделало всеобъемлющие выводы по состоянию переговоров по прогрессу, по отсутствию прогресса в каждой отдельной главе, и министр вчера еще раз дал свою оценку - едва ли есть глава, в которой прослеживается единая позиция. На основании оценки нынешнего положения дел и ввиду отсутствия подвижек с американской стороны по важным пунктам, если принять все это к сведению, то приходишь к реальному выводу, что в этом году успешного завершения переговоров не будет", - сказала Алемани.

Ранее вице-канцлер, глава Министерства экономики и энергетики Зигмар Габриэль в эфире телеканала ЦДФ сказал, что "переговоры с США де-факто провалились". "Прогресса на переговорах нет. Мы, как европейцы, разумеется, не должны подчиняться требованиям американцев", - считает он.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в ответ на просьбу прокомментировать эти заявления сказал: "Европа имеет свои собственные представления и требования, равно как и американская сторона".

История вопроса

Первый раунд переговоров по TTIP состоялся 9 июля 2013 года в Вашингтоне. По предварительным оценкам, заключение соглашения позволит США и Европе создать свыше 13 млн новых рабочих мест, будет способствовать росту международной торговли, увеличению объемов экспорта ЕС в США на 6,6% и импорта из Соединенных Штатов на 12,4% ежегодно.

Трансатлантическое соглашение о партнерстве в области торговли и инвестиций между Евросоюзом и США по сути означало бы создание самой большой зоны свободной торговли в мире, в которой проживают 800 млн человек. Предполагается, что новая зона объединит почти половину всего мирового объема ВВП и треть глобального товарооборота. Ожидается, что будут стандартизированы технические нормы и правила конкуренции на рынке.

Скепсис немцев

Опасность TTIP таит прежде всего для европейских аграриев. Скептики полагают, что в связи с запланированным созданием зоны свободной торговли будут значительно снижены стандарты качества продуктов на общем рыночном пространстве. Место европейских товаров якобы могут занять более дешевые и менее качественные продукты американских поставщиков. Тревогу в этой связи бьют также представители природоохранной организации Greenpeace ("Гринпис") и выступающие за защиту окружающей среды политики.

В середине октября прошлого года на улицы Берлина вышли 150 тысяч человек, которые выразили протест против планов по созданию TTIP. Впрочем, таковы были лишь официальные данные полиции, сами же организаторы говорили о 250 тысячах манифестантов.