Китайский Lifan планирует приступить к строительству автозавода в ОЭЗ "Липецк" в 2017 году

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ЛИПЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Lifan планирует начать строительство завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" в 2017 году. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил гендиректор ОЭЗ Иван Кошелев.
"Проект находится в рабочей стадии, на данный момент ведутся подготовительные работы на площадке. Одновременно в Китае ведется доработка проекта. Мы предполагаем совместно с китайскими партнерами приступить в 2017 году к строительству целого комплекса заводов по производству автомобилей", - сказал Кошелев.
Ранее сообщалось, что строительство завода начнется в 2016 году. По словам гендиректора ОЭЗ "Липецк", задержка связана с падением рынка продаж автомобилей в России. "Разумеется, что спад на рынке внес свои корректировки в сроки реализации проекта Lifan. Но у меня нет сомнений, что завод появится в ОЭЗ "Липецк", потому что для этого есть все необходимые условия: Lifan восстановила докризисные продажи в РФ, сохранила дилерскую сеть, и все перспективные модели автомобилей ориентированы на российский рынок", - отметил собеседник агентства.
Кошелев также сообщил, что к концу года ожидает приезда делегации Lifan, с которой будет выработана "новая дорожная карта производства автомобилей в Липецкой области".
Ранее ТАСС сообщал, что инвестиции в строительство автозавода составят около $300 млн. На предприятии планируется выпускать весь модельный ряд китайского бренда: кроссоверы, седаны и хэтчбеки. Первоначальная проектная мощность предприятия - 60 тыс. автомобилей в год.
Строительство автозавода компании "Лифан" станет крупнейшим инвестиционным проектом на территории ОЭЗ "Липецк".