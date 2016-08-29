Медведев: необходимо продолжить работу по поддержке моногородов

На станции московского метро "Окружная" создадут крупный транспортно-пересадочный узелМосква 29 августа, 17:11
Хор Турецкого выступит на Красной площади на фестивале "Спасская башня"Новости партнеров 29 августа, 17:04
СМИ: Китай ужесточает контроль над общественными и развлекательными новостямиОбщество 29 августа, 16:59
Четверть века в президентском кресле: факты об Исламе КаримовеМеждународная панорама 29 августа, 16:59
Папа Франциск обсудил влияние соцсетей с Марком ЦукербергомОбщество 29 августа, 16:57
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 9 австралийским спортсменамСпорт 29 августа, 16:55
Источник: на НПЗ "Роснефти" в Ангарске масштабные хищения дизтопливаЭкономика и бизнес 29 августа, 16:53
Из-за кризиса Египет не может содержать музеи и проводить археологические раскопкиКультура 29 августа, 16:50
Прокуратура проводит проверку из-за ЧП с ребенком в аквапарке ЕкатеринбургаНовости Урала 29 августа, 16:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал продолжить работу по поддержке моногородов с использованием различных институтов развития, например, таких, как ТОР. Об этом он сообщил на совещании с вице- премьерами.
"Необходимо продолжить эту работу. Я имею ввиду работу по определению того, что нужно сделать для поддержки регионов и населенных пунктов, имея ввиду мононаправленность таких населенных пунктов, возможность использования тех институтов поддержки, которые мы применяем для моногородов, включая и предоставления им статуса территории опережающего развития", - сказал Медведев.