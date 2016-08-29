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Медведев: необходимо продолжить работу по поддержке моногородов

Экономика и бизнес
29 августа, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
"Я имею ввиду работу по определению того, что нужно сделать для поддержки регионов и населенных пунктов, имея ввиду мононаправленность таких населенных пунктов", - сказал премьер-министр
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал продолжить работу по поддержке моногородов с использованием различных институтов развития, например, таких, как ТОР. Об этом он сообщил на совещании с вице- премьерами.

"Необходимо продолжить эту работу. Я имею ввиду работу по определению того, что нужно сделать для поддержки регионов и населенных пунктов, имея ввиду мононаправленность таких населенных пунктов, возможность использования тех институтов поддержки, которые мы применяем для моногородов, включая и предоставления им статуса территории опережающего развития", - сказал Медведев.

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