Титов: проблемой фермеров Кубани займется группа юристов при бизнес-омбудсмене

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специальная группа юристов займется решением проблем протестующих кубанских фермеров, и каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно. Об этом сообщил в понедельник журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов после встречи с представителями фермеров. По его словам, возглавит группу экс-сенатор Иван Стариков.

"Мы договорились о том, что все документы по каждому случаю мы будем рассматривать отдельно, конкретным образом... Мы для этого создаем специальную группу из юристов, преимущественно в земельном отношении. У нас есть уполномоченный - Карпова Марина, которая занимается этими вопросами. Плюс есть еще и те общественные эксперты, которые по сельскому хозяйству работают, мы их тоже будем привлекать", - сказал бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, обращения группе уже направили жители 14 районов Кубани, от каждого района - не менее 10, и все они после рассмотрения будут переданы в рабочую межведомственную группу при прокуратуре.

"Тракторный марш"

Как ранее сообщалось, 21 августа группа фермеров на 15 тракторах и грузовиках отправилась в Москву из Краснодарского края, чтобы пожаловаться президенту на то, что у них незаконно отнимают землю, а суды находятся на стороне крупных агрохолдингов, вынося решение в их пользу "по должным документам". По заявлениям организаторов акции, в ней участвовали порядка 300 человек.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выразил готовность помочь фермерам с оформлением судебных исков на ошибки при оформлении земельных участков в аренду или собственность.

Обращения от фермеров готова принять и Генпрокуратура. Как отметил официальный представитель ведомства РФ Александр Куренной, "есть справедливое возмущение фермеров".

К проблеме подключилась и прокуратура Краснодарского края, организовавшая дополнительные проверки "законности и обоснованности принятых решений по обращениям фермеров о перераспределении земли, а также полноты и законности действий, принятых органами местного самоуправления и правоохранительными органами". Для оперативного решения этой проблемы создана специальная рабочая группа.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с фермерами - участниками акции протеста заявил на прошлой неделе, что готов решать проблемы, связанные с необоснованными решениями судов и действиями правоохранительных органов.

Фермеров оштрафовали

24 августа Аксайский райсуд Ростовской области вынес обвинительные решения в отношении 14 фермеров - участников автопробега в Москву - за несанкционированную акцию, создавшую пробки на федеральной трассе "Дон", и беспорядки у придорожного кафе.

В отношении 10 человек было вынесено решение о штрафе в размере 10 тысяч рублей по части 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании" прим. ТАСС), в отношении еще троих арест на 10 суток. Организатор акции Алексей Волченко был оштрафован судом на 30 тысяч рублей. В суде он свою вину не признал.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Волченко сообщил, что планирует и дальше отстаивать интересы фермеров, в том числе проведением новых акций.