Sollers в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО в 27,5 раза - до 34 млн руб.

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Автомобилестроительный холдинг Sollers в первом полугодии 2016 года снизил чистую прибыль по МСФО в 27,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 34 млн рублей. Об этом говорится в консолидированной отчетности группы.
Выручка автопроизводителя сократилась на 14% - до 13,4 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 9% и составила 3,5 млрд рублей.
По итогам 2015 года группа Sollers получила чистую прибыль по МСФО в размере 3,1 млрд рублей против чистого убытка в 3,7 млрд рублей годом ранее.
Sollers - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими автопроизводителями, как Ford, SsangYong и Mazda. Концерн владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.
Мажоритарным акционером Sollers является его генеральный директор - Вадим Швецов.