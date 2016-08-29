Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Sollers в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО в 27,5 раза - до 34 млн руб.

Экономика и бизнес
29 августа, 21:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Выручка автопроизводителя сократилась на 14% - до 13,4 млрд рублей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Автомобилестроительный холдинг Sollers в первом полугодии 2016 года снизил чистую прибыль по МСФО в 27,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 34 млн рублей. Об этом говорится в консолидированной отчетности группы.

Выручка автопроизводителя сократилась на 14% - до 13,4 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 9% и составила 3,5 млрд рублей.

По итогам 2015 года группа Sollers получила чистую прибыль по МСФО в размере 3,1 млрд рублей против чистого убытка в 3,7 млрд рублей годом ранее.

Sollers - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими автопроизводителями, как Ford, SsangYong и Mazda. Концерн владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.

Мажоритарным акционером Sollers является его генеральный директор - Вадим Швецов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор школы в Петербурге уволена после скандала с подделкой оценок
2
ПКР призвал Центр подготовки сборных России отреагировать на обвинения со стороны WADA
3
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
4
Саратовский прокурор арестован на два месяца по подозрению в получении взятки
5
"Беспрецедентная наглость": реакция на отстранение сборной РФ от Паралимпиады
6
Ключевая помощница Хиллари Клинтон заявила, что уходит от мужа после скандала
7
Суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте россиянина Сергея Миронова
Темы дня
Реклама