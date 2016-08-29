ФСК ЕЭС подала иск к акционерному банку "Россия" на 766,5 млн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС) подала иск к акционерному банку "Россия" на сумму 766,5 млн руб. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 29 августа 2016 г. в Арбитражный суд Москвы, к производству пока принят не был. О других подробностях не сообщается.