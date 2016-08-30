Россельхозбанк в первом полугодии сократил убыток по МСФО в 1,7 раза

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистый убыток Россельхозбанка (РСХБ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2016 года сократился в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года в 1,7 раза, до 25,26 млрд руб. Об этом говорится в материалах кредитной организации.

Чистый процентный доход банка в отчетном периоде вырос в 3,8 раза и составил 26,7 млрд руб., резервы под обесценение кредитного портфеля сократились на 8,8%, до 40,75 млрд руб.

Активы банка с начала года выросли на 3%, до 2,42 трлн руб., обязательства - на 3,9%, до 2,23 трлн руб.

Россельхозбанк был создан в 2000 году и является ключевым кредитором АПК РФ, 100% банка владеет государство.