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Лас-Вегас на Дальнем Востоке: как в Приморье хотят совместить азарт и семейный отдых

Экономика и бизнес
30 августа, 12:12 UTC+3
Интегрированная развлекательная зона "Приморье" - один из самых амбициозных туристических проектов на Дальнем Востоке. Портал DV.land - о том, чем этот курорт привлекает туристов и инвесторов
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Казино комплекса "Хрустальный тигр" (Tigre de Cristal)

Казино комплекса "Хрустальный тигр" (Tigre de Cristal)

© Юрий Смитюк/ТАСС

Развлекательная зона "Приморье" расположена на побережье Японского моря в бухте Муравьиная на площади 619 гектаров. Первое казино с отелем открылось здесь в октябре прошлого года, и ежедневно туда приезжает около 700 человек. Инвесторы активно вкладывают средства в дальнейшее развитие проекта. 

Шесть лет без казино

1 июля 2009 года все игорные заведения в нашей стране оказались вне закона. Азартной деятельности предоставили четыре специальные территории: в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Сегодня создаются еще две: в Сочи и в поселке Гаспра (Большая Ялта) в Крыму. До запрета в Приморье были сотни игорных клубов. Крупные развлекательные центры с казино, небольшие залы с автоматами и карточные клубы. Про "одноруких бандитов" вообще говорить не приходится - они стояли практически в каждом супермаркете, заманивая любителей быстрого выигрыша.

Работники казино тех лет вспоминают - клиенты забегали поиграть буквально в обеденный перерыв, оставляя за рулеткой или покерным столом всю зарплату. И конечно, прекрасно себя чувствовал сопутствующий бизнес. Ростовщичество под огромные проценты, а при более-менее крупных заведениях имелись автостоянки для заложенных за долги автомобилей.

Новая жизнь игорного бизнеса на Дальнем Востоке началась в октябре прошлого года, когда в "Приморье" открылось первое официально разрешенное казино "Хрустальный тигр" (Tigre de Cristal).

На отдых всей семьей

Строительство всех комплексов "Приморья" должно завершиться к 2022 году. Одна из особенностей приморской игровой территории - она вышла за рамки исключительно зоны азарта и стала интегрированным развлекательным курортом.

© Юрий Смитюк / ТАСС

"Этот проект в первую очередь ориентирован на семейный отдых, деловой и событийный туризм, - отмечает губернатор Приморья Владимир Миклушевский. - Конечно, игорная составляющая будет присутствовать, что поспособствует ускоренному возврату вложенных инвестиций. Мировой опыт показывает: доходы от игровой деятельности в подобных проектах составляют не более 40% от общего числа услуг. Основной акцент сделают на туристско-рекреационную, культурную и конгрессно-выставочную части проекта".

Практика перехода от игры к полноценной территории отдыха и развлечений уже давно освоена в популярных мировых зонах азарта: Макао в Китае, Лас-Вегас в США, Сентоза в Сингапуре. К примеру, в Вегас туристы едут не только для того, чтобы провести время в казино, но и чтобы увидеть яркие шоу, посетить крупные выставки. А на сингапурском острове Сентоза расположено и казино, и парк развлечений "Юниверсал" (Universal).

Концепция "Приморья" аналогичная. По словам доктора экономических наук, профессора кафедры экономики и менеджмента Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александра Латкина, эта концепция оправдана.

Два часа до азарта

Чем привлекает инвесторов и туристов приморская развлекательная зона? Как минимум своим выгодным географическим положением. Курорт находится в 42 километрах от Владивостока и в 15 километрах от международного аэропорта.

В радиусе двух-трех часов полета от Приморья проживает огромное количество потенциальных туристов, расположены экономические центры Северо-Восточной Азии. Так, время в пути от Пекина до Владивостока составляет 2,5 часа, от Сеула и Пусана - чуть более двух часов. Примерно столько же занимает время в полете от Токио и Ниигаты, а из Гонконга до Владивостока лететь 4,5 часа...

Полный текст репортажа читайте на портале DV.land

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