Стоимость акций "Аэрофлота" на Московской бирже достигла максимума 2008 года

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Акции "Аэрофлота" на Московской бирже выросли в цене на 5,8%, до 100 руб., достигнув максимума мая 2008 года, свидетельствуют данные торгов.
Ценные бумаги авиаперевозчика ускорили рост на фоне новости о том, что "Аэрофлот" может направить на дивиденды более 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2016 года.
"Аэрофлот" в первом полугодии получил 2,5 млрд рублей чистой прибыли против убытка в 3,5 млрд руб. годом ранее.
Группа "Аэрофлот" состоит из авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Еще 34,57% акций компании хранятся в Национальном расчетном депозитарии - это номинальный владелец акций, фактические владельцы не раскрываются. Дочка "Аэрофлота" - "Аэрофлот-финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%.
Ростех контролирует 3,26% акций, 8,25% ценных бумаг принадлежат физическим лицам.