Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стоимость акций "Аэрофлота" на Московской бирже достигла максимума 2008 года

Экономика и бизнес
30 августа, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Бумаги ускорили рост на фоне новости о том, что авиаперевозчик может направить на дивиденды более 25% от чистой прибыли
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Акции "Аэрофлота" на Московской бирже выросли в цене на 5,8%, до 100 руб., достигнув максимума мая 2008 года, свидетельствуют данные торгов.

Ценные бумаги авиаперевозчика ускорили рост на фоне новости о том, что "Аэрофлот" может направить на дивиденды более 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2016 года.

"Аэрофлот" в первом полугодии получил 2,5 млрд рублей чистой прибыли против убытка в 3,5 млрд руб. годом ранее.

Группа "Аэрофлот" состоит из авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Еще 34,57% акций компании хранятся в Национальном расчетном депозитарии - это номинальный владелец акций, фактические владельцы не раскрываются. Дочка "Аэрофлота" - "Аэрофлот-финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%.

Ростех контролирует 3,26% акций, 8,25% ценных бумаг принадлежат физическим лицам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
В Кремле исходят из того, что ночные сообщения о смерти Каримова не подтвердились
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
6
Лидеры ЕС не планировали двусторонние встречи с Путиным на G20
7
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
Темы дня
Реклама