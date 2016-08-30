РЖД вводят 30% скидку на проезд в "Сапсанах" для пассажиров от 10 лет до 21 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" с 1 сентября вводит новый тарифный план Junior, ориентированный на школьников и студентов, говорится в сообщении компании.

Новый тариф позволяет оформить с 30%-ной скидкой билеты пассажирам в возрасте от 10 лет до 21 года (включая день 21-летия) на момент отправления в вагоны эконом-класса, эконом "плюс" и бизнес-класса.

Действие скидки не распространяется на дополнительные и сервисные услуги.

Приобрести билеты со скидкой пассажиры могут как в железнодорожных билетных кассах, так и через интернет и на официальном сайте РЖД.

При заблаговременном приобретении (за 60 суток) проездные документы на "Сапсан" по новому тарифному плану можно будет приобрести по стоимости от 799,8 рублей.

Тариф Junior доступен для оформления с 1 сентября 2016 года и действует до 31 мая 2017 года.

Для детей в возрасте до 5 лет проездные документы можно оформить бесплатно и от 5 до 10 лет - со скидкой 65%.

На сегодняшний день действуют такие тарифные планы, как Senior (скидка 20% для пассажиров старше 60 лет), Single (скидка на оформление двух смежных кресел на одного пассажира), туда-обратно (скидка 20% на билет в направлении "обратно"), а также линейка дорожных и электронных карт, предоставляющих своим владельцам скидку на проезд от 10 до 50%.