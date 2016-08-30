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"Газпром" в среду проведет переговоры в Турции о возобновлении "Турецкого потока"

Экономика и бизнес
30 августа, 14:20 дата обновления: 30 августа, 14:25 UTC+3
Процесс начался еще на встрече министра экономики Турции и министра энергетики России
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. "Газпром" 31 августа проведет переговоры в Турции о возобновлении проекта газопровода "Турецкий поток", сообщил ТАСС замглавы холдинга Александр Медведев.

"Они (переговоры - прим. ред.) уже фактически идут, этот процесс начался еще на встрече министра экономики Турции и министра энергетики России. Были достигнуты договоренности о возобновлении этого процесса. Планируется на завтра визит Алексея Миллера (глава "Газпрома" - прим. ред.) в Турцию, его встреча со своими визави. Я тоже туда собираюсь, процесс фактически уже пошел", - сказал он.

По итогам состоявшихся 9 августа в Санкт-Петербурге переговоров президента Турции Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина было решено возобновить работу по "Турецкому потоку", создать рабочую группу и проработать дорожную карту.

В декабре 2014 года Путин объявил о прекращении проекта "Южный поток", поскольку ЕС настаивал на необходимости его соответствия так называемому третьему энергопакету, хотя он не является частью внутриевропейской газовой инфраструктуры. Вместо "Южного потока" было решено строить "Турецкий поток", переговоры по которому позднее были приостановлены, в том числе из-за кризиса в двусторонних отношениях.

Планировалось, что морской участок "Турецкого потока" будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Газопровод должен пройти 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км - в новом коридоре в направлении европейской части Турции.

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