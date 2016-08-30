Эксперт: японские компании должны приготовиться к отмене санкций против РФ

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японские компании должны приготовиться к временам, когда будут отменены действующие в отношении РФ санкции, которые в некоторой степени ограничивают возможности сотрудничества двух стран. Такую точку зрения высказал президент фонда Sasakawa Peace Foundation, бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака в преддверии второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я бы хотел, чтобы японские компании приготовились к временам, когда мы сможем больше инвестировать в Россию в энергетическом секторе", - сказал он в интервью ТАСС, отметив, что представители частного сектора, в том числе европейского и американского, надеются на отмену ограничительных мер в будущем.

"Надеюсь, что предстоящий форум во Владивостоке даст хорошую возможность для диалога между участниками секторов России и Японии", - подчеркнул Танака.

Санкции мешают, но они не навсегда

По его словам, санкции против России в некоторой степени ограничивают возможности двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. "Санкции касаются только конкретных сфер, и они не затрагивают вопросы создания единой энергосети или прокладки трубопроводов, мы можем сделать это в любой момент. Даже в условиях нынешнего санкционного режима это возможно. Ограничения касаются только определенных вещей - сложные технологии, подводная разработка газовых месторождений", - пояснил эксперт.

Танака добавил, что "в этой связи особенно озабочен японский финансовый сектор". "Так же, как и европейцев, их волнуют американские финансовые санкции. Даже если ограничения не распространяются на какой-то конкретный проект, они могут относиться к нему неохотно и быть слишком осмотрительными", - считает эксперт.

При этом экс-глава МЭА уверен, что подобная ситуация не всегда будет сохраняться. "Санкции - это всегда вопрос политический, и они могут быть отменены по разным политическим причинам", - добавил он.

Сотрудничество в области энергетики

Глава Sasakawa Peace Foundation уверен, что сотрудничество с Россией в области энергетики имеет очень большое значение для Японии. "Мы убеждены, что диверсификация источников ресурсов очень важна, и я уверен, что Россия будет играть очень важную роль в этом", - считает он.

Москву и Токио - крупнейшего в мире потребителя СПГ - традиционно связывают тесные отношения в области энергетики, Россия является для Японии одним из главных поставщиков энергоресурсов. Так, в 2014 году японские закупки угля в РФ выросли до 9,66 млн тонн, что на 20% больше, чем в 2013 году. В результате доля России в общем объеме японского импорта угля увеличилась почти до 9%. По разным оценкам, на РФ приходится примерно такая же доля в японском импорте СПГ.

Восточный экономический форум

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Участие в нем примут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Как ожидается, они обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты.

Впервые ВЭФ прошел в сентябре прошлого года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. В этом году в ВЭФ примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе.