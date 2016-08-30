IKEA может замедлить инвестиционную программу в РФ из-за судебных споров

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Шведская IKEA может замедлить реализацию инвестиционной программы в России из- за нескольких длительных судебных споров, фигурантом которых является компания. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе IKEA в России.

IKEA намерена инвестировать в развитие российского бизнеса в ближайшие годы более 100 млрд руб., напомнили в компании.

"Однако недавние действия в отношении IKEA, связанные с ранее урегулированными судебными спорами (по которым вновь началось разбирательство - прим. ред.), могут привести к существенному замедлению реализации инвестиционной программы", - заявили в компании.

В частности, в настоящее время в суде рассматривается дело о принадлежности земельного участка в подмосковных Химках, на котором расположена штаб-квартира IKEA в России, а также дело об аренде генераторов.

В IKEA подтвердили появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что Краснинский суд Смоленской области взыскал с компании более 507 млн руб. в пользу бизнесмена Константина Пономарева по делу о долге за аренду дизельных генераторов для гипермаркетов.

"Компания будет оспаривать данное решение", - сказали ТАСС в пресс-службе IKEA.

Участок под арестом

Химкинский городской суд 9 августа арестовал принадлежащий IKEA участок земли в Химках в рамках уголовного дела о мошенничестве. Арест наложен до 31 августа. Это значит, что в этот период земля, на которую наложен арест, может использоваться, однако никаких юридических сделок с ней проводить нельзя, сообщали ТАСС в Мособлсуде.

IKEA владеет данным участком уже 23 года, за это время на нем был возведен бизнес-центр "Химки Бизнес Парк", где расположен центральный офис компании в России.

Как сообщал ранее ТАСС, предпосылки конфликта сложились в 1991 г., когда Химкинский горсовет народных депутатов Московской области передал в коллективно-долевую собственность ОАО "КСХП "Химки" 1 тыс. 560 га земли. Через два года по распоряжению администрации Химкинского района КСХП потеряло право собственности на участок в 20,88 га из этой земли, и власти Химок сдали этот участок в аренду на 49 лет структурам шведской компании IKEA. В 2007 г. одна из "дочек" IKEA в России начала строить на этом участке "Химки Бизнес Парк". Позже компания выкупила эту землю у администрации Химок.

В 2012 г. КСП "Химки" потребовало суд отменить сделку, поскольку, по мнению сельхозпредприятия, у IKEA не может быть права собственности на эту сделку.