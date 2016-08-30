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Россельхознадзор с 31 августа запрещает ввоз продукции с еще двух предприятий Белоруссии

Экономика и бизнес
30 августа, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В настоящее время запрещены поставки с шести белорусских молочных предприятий
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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 31 августа запрещает ввоз продукции с еще двух предприятий Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"При проведении ветеринарного контроля продукции, произведенной белорусским предприятием "Лепельский молочно-консервный комбинат", установлено, что протоколы испытаний, на основании которых принята декларация соответствия, сопровождавшая данную продукцию, оформлены до отзыва старой декларации. Такое же нарушение зафиксировано при поступлении продукции "Березовский сыродельный комбинат", - говорится в сообщении.

Поэтому российское ведомство с 31 августа 2016 года вводит временные ограничения на поставки на территорию России подконтрольных госветслужбе товаров с этих предприятий.

Кроме того, за текущий месяц в продукции, произведенной предприятием "Поставский молочный завод", выявлен случай несоответствия массовой доле белка. А в продукции, произведенной предприятием "Савушкин продукт", продолжают выявляться случаи фальсификации молочной продукции, указывают в Россельхознадзоре. Если нарушения продолжатся, то российское ведомство будет вынуждено рассмотреть вопрос о возможном ограничении поставок в Россию и с этих предприятий.

Молочные войны

Ветеринарная служба Белоруссии ранее направила в Россельхознадзор письмо, в котором сообщила о своей обеспокоенности систематическими поставками некачественной белорусской продукции в Россию. В связи с этим российское ведомство попросило белорусскую сторону предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принятых в отношении 56 белорусских предприятий, в продукции которых выявлялись запрещенные и вредные вещества в период с 6 июня по 31 июля 2016 года.

Однако до настоящего времени не предоставлены запрашиваемые сведения, касающиеся работы 25 перерабатывающих предприятий. Среди этих предприятий "Данон Шклов", "Молочный мир", "Савушкин продукт", "Молочные горки" и "Александрийское".

Глава ведомства Сергей Данкверт говорил ТАСС, что зачастую на белорусскую продукцию выдавались подложные документы, предоставлялись фальшивые данные и декларации.

По итогам проверок продукция ряда белорусских предприятий не соответствовала нормам. В качестве примера собеседник агентства привел компанию "Молочный гостинец". Согласно мониторингу, в продукции компании в очередной раз были выявлены несоответствия по жирно-кислотному составу.

В настоящее время запрещены поставки с шести белорусских молочных предприятий: Волковысское "Беллакт", "Рогачевский молочно-консервный комбинат", "Калинковичский молочный комбинат", "Белсыр", "Молочный гостинец" и "Полоцкий молочный комбинат". Кроме того, Россельхознадзор недавно запретил поставки кормов предприятия "Биоком", в продукции которого были выявлены незарегистрированные ГМО.

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