Сечин подал иск о защите чести и достоинства к "Ведомостям"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин подал еще один иск к СМИ о защите чести и достоинства.

"Досудебная беседа по иску Сечина к "Ведомостям" состоится 12 сентября в 15:20 мск", - сообщили ТАСС в суде.

Ранее иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан главой "Роснефти" к "Новой газете" из- за публикации о яхте. 8 сентября Басманный суд Москвы проведет по нему подготовку.

Истец просит обязать "Новую газету" аннулировать публикацию на сайте, а также уничтожить номера газеты от 1 августа этого года, где была размещена статья "Секрет "Принцессы Ольги", содержащая предположение о том, как глава "Роснефти" может быть связан с одной из самых роскошных и дорогих яхт в мире.

Ранее представители "Роснефти" сообщили о намерении подать судебный иск к "Новой газете", телеканалу "Дождь" и другим СМИ за распространение материалов, в которых содержится недостоверная информация, назвав это заказной кампанией, "развязанной в СМИ против компании и ее руководства".