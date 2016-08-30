Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Советник президента по интернету Герман Клименко создал рабочую группу по big data

Экономика и бизнес
30 августа, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Группа будет выявлять проблемы в госрегулировании и обработке данных, в том числе персональных
Материал из 1 страницы
Герман Клименко

Герман Клименко

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко создал рабочую группу по big data, которая будет выявлять и освещать существующие проблемы в госрегулировании и обработке данных, в том числе персональных.

Об этом ТАСС сообщил представитель Института развития интернета (ИРИ, Герман Клименко - председатель совета ИРИ) Антон Трошин.

Смотрите также
Герман Клименко
Клименко: для борьбы с киберпреступностью нужен международный центр деанонимизации

"30 августа советник президента РФ Герман Клименко провел совещание по вопросам регулирования больших данных. На совещании было решено создать рабочую группу по big data на площадке Координационного центра национального домена сети Интернет", - сказал он.

Состав рабочей группы еще определяется, руководителем назначен замдиректора координационного центра Сергей Копылов.

В совещании по вопросам регулирования big data принимали участие представители Аналитического центра при правительстве РФ, Роскомнадзора, Минкомсвязи, операторов МТС, "Вымпелком" и "Мегафон", а также Сбербанка, "Яндекса" и "Рамблера".

"Нужно посмотреть, с какими нормативными актами конфликтует бизнес-практика, выявить основные моменты, требующие регулирования, определить термин "личные данные" граждан (сейчас законодательством регулируются только персональные данные), наметить границы, за которыми требуется госрегулирование сбора и обработки личных данных", - отметил Трошин.

Смотрите также

Советник президента РФ: контроль инфраструктуры Рунета не должен мешать его работе
Клименко: big data будет захватывать рынок IT-технологий в следующем году
Глава Роскомнадзора предлагает создать нацоператора "больших данных" в форме ГЧП

Промежуточные результаты деятельности рабочей группы будут раз в три месяца выноситься на совещание у Клименко, корректироваться, а на их основе будут готовиться предложения для подготовки законодательных актов.

Термин big data (большие данные) означает совокупность технологий сбора, хранения и обработки больших массивов данных. С помощью этих технологий можно проводить анализ предпочтений клиентов или эффективности маркетинговых компаний, а также оценивать риски. Big data широко используется, например, в сфере телекоммуникаций, торговле, финансовой сфере, а также в госуправлении, особенно, в США и ЕС. В настоящее время рынок является одним из самых быстрорастущих в сфере информационных технологий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Регулирование интернета в России
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
4
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
5
Индийский борец получит серебряную медаль ОИ-2012, которой лишен погибший российский атлет
6
Работников гипермаркета "Окей" в Сургуте будут судить за отравление почти 200 человек
7
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
Темы дня
Реклама