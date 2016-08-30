Советник президента по интернету Герман Клименко создал рабочую группу по big data

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко создал рабочую группу по big data, которая будет выявлять и освещать существующие проблемы в госрегулировании и обработке данных, в том числе персональных.

Об этом ТАСС сообщил представитель Института развития интернета (ИРИ, Герман Клименко - председатель совета ИРИ) Антон Трошин.

"30 августа советник президента РФ Герман Клименко провел совещание по вопросам регулирования больших данных. На совещании было решено создать рабочую группу по big data на площадке Координационного центра национального домена сети Интернет", - сказал он.

Состав рабочей группы еще определяется, руководителем назначен замдиректора координационного центра Сергей Копылов.

В совещании по вопросам регулирования big data принимали участие представители Аналитического центра при правительстве РФ, Роскомнадзора, Минкомсвязи, операторов МТС, "Вымпелком" и "Мегафон", а также Сбербанка, "Яндекса" и "Рамблера".

"Нужно посмотреть, с какими нормативными актами конфликтует бизнес-практика, выявить основные моменты, требующие регулирования, определить термин "личные данные" граждан (сейчас законодательством регулируются только персональные данные), наметить границы, за которыми требуется госрегулирование сбора и обработки личных данных", - отметил Трошин.

Промежуточные результаты деятельности рабочей группы будут раз в три месяца выноситься на совещание у Клименко, корректироваться, а на их основе будут готовиться предложения для подготовки законодательных актов.

Термин big data (большие данные) означает совокупность технологий сбора, хранения и обработки больших массивов данных. С помощью этих технологий можно проводить анализ предпочтений клиентов или эффективности маркетинговых компаний, а также оценивать риски. Big data широко используется, например, в сфере телекоммуникаций, торговле, финансовой сфере, а также в госуправлении, особенно, в США и ЕС. В настоящее время рынок является одним из самых быстрорастущих в сфере информационных технологий.